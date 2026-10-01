HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 391,60 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'381 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 394,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 386,80 EUR. Bisher wurden heute 19'517 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Am 11.05.2026 markierte das Papier bei 554,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Nach 6,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,03 EUR je HOCHTIEF-Aktie. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 3,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOCHTIEF 2,30 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.45 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 05.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HOCHTIEF-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

HOCHTIEF-Aktie in Rot: Wichtiger Dienstleistungsvertrag in Sellafield verlängert

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 10 Jahren abgeworfen