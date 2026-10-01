HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagmittag gesucht

Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 391,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'497 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 392,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 386,80 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 9'970 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (554,00 EUR) erklomm das Papier am 11.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2025 Kursverluste bis auf 226,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,03 EUR aus. Am 27.07.2026 lud HOCHTIEF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. Am 11.11.2027 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 14,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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