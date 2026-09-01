HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Dienstagvormittag fester

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 419,20 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'600 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die HOCHTIEF-Aktie sogar auf 419,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 417,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 3'409 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 210,40 EUR. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 99,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,92 EUR aus. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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