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01.09.2026 12:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag Verlust reich

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag Verlust reich

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 417,80 EUR.

HOCHTIEF
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Die HOCHTIEF-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 417,80 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'244 Punkten notiert. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 414,00 EUR ab. Bei 417,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 8'465 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Bei 554,00 EUR markierte der Titel am 11.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 32,60 Prozent wieder erreichen. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 210,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 98,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,92 EUR ausgeschüttet werden. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,31 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: HOCHTIEF
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