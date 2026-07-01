HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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01.07.2026 12:17:41
HOCHTIEF-Aktie etwas fester: Thiess-Vollerwerb hat "leicht positive" Effekt aufs Ergebnis
Die australische HOCHTIEF-Tochter CIMIC hat den Bergbaudienstleister Thiess Group Holdings wieder komplett übernommen.
Thiess gehört damit wieder vollständig zu CIMIC und damit mittelbar auch zu HOCHTIEF. CIMIC hatte vor fünf Jahren die Hälfte der Thiess-Anteile an Elliott Advisors veräussert, allerdings wurde damals eine bis Ende 2026 laufende Rückverkaufsoption vereinbart, die zum Teil bereits ausgeübt worden ist.Im XETRA-Handel notiert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 0,3 Prozent fester bei 508,50 Euro.
DOW JONES
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