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Konzerngewinn 01.07.2026 12:17:41

HOCHTIEF-Aktie etwas fester: Thiess-Vollerwerb hat "leicht positive" Effekt aufs Ergebnis

HOCHTIEF-Aktie etwas fester: Thiess-Vollerwerb hat

Die australische HOCHTIEF-Tochter CIMIC hat den Bergbaudienstleister Thiess Group Holdings wieder komplett übernommen.

HOCHTIEF
466.78 CHF 0.02%
Kaufen Verkaufen
CIMIC habe Thiess-Aktien für 1,18 Milliarden australische Dollar von Fonds erworben, die von Elliott Advisors beraten werden und damit alle noch ausstehenden Anteilsscheine. Dies dürfte "einen leicht positiven Effekt" auf den operativen Konzerngewinn von HOCHTIEF 2026 haben, teilte der Baukonzern mit Sitz in Essen mit.

Thiess gehört damit wieder vollständig zu CIMIC und damit mittelbar auch zu HOCHTIEF. CIMIC hatte vor fünf Jahren die Hälfte der Thiess-Anteile an Elliott Advisors veräussert, allerdings wurde damals eine bis Ende 2026 laufende Rückverkaufsoption vereinbart, die zum Teil bereits ausgeübt worden ist.

Im XETRA-Handel notiert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 0,3 Prozent fester bei 508,50 Euro.

DOW JONES

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DAX-Paradoxon: Warum die HOCHTIEF-Aktie nach dem Aufstieg sofort unter Druck gerät
HOCHTIEF-Aktie stark: Baukonzern steigt in den DAX auf
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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com,HOCHTIEF
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13.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
12.05.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
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