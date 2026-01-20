|Kernenergie
HOCHTIEF-Aktie: Baukonzern steigt bei britischem SMR-Programm ein
HOCHTIEF beteiligt sich gemeinsam mit Partnern am Bau kleiner Atomreaktoren für Rolls-Royce in Grossbritannien und der EU.
Die Zusammenarbeit sei ein wichtiger Meilenstein, um die Führungsrolle von HOCHTIEF im Kernenergiesektor und bei der Energiewende auszubauen, teilten die Essener weiter mit. Der deutsche Konzern ist den Angaben zufolge bereits seit den 1950er-Jahren im Kernenergiebereich aktiv. Dieser Markt befinde sich in einer Phase exponentiellen Wachstums, die Kapazitäten weltweit sollen deutlich ausgebaut werden.
"Der Boom wird angetrieben von ehrgeizigen Zielen zur Reduzierung von Treibhausgasen, dem Bemühen um Energiesicherheit und dem Bedarf an zuverlässiger Grundlastenergie", hiess es von HOCHTIEF weiter. Auch die zunehmende Verwendung Künstlicher Intelligenz gilt als ein wesentlicher Treiber des international steigenden Energiebedarfs.
