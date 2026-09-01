HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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01.09.2026 11:07:00
HOCHTIEF-Aktie auf rotem Terrain: Konzern sichert sich Freileitungsspezialist Autmatec
HOCHTIEF übernimmt mit Autmatec einen Spezialisten für Hochspannungs-Freileitungen und stärkt damit sein Geschäft mit Energieinfrastruktur.
HOCHTIEF bekomme durch den Kauf von Autmatec unmittelbar Zugang zu umfassendem Fachwissen, Kundenbeziehungen und Zertifizierungen in einem der am schnellsten wachsenden Infrastrukturmärkte Europas, heisst es in der Mitteilung.
Via XETRA steht die HOCHTIEF-Aktie am Dienstag stellenweise bei 417,20 Euro, was einem Minus von 0,29 Prozent entspricht.
DJG/rio/apo
DOW JONES
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