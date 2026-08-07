Hochiki: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hochiki hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15.83 JPY, nach 10.73 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 23.83 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hochiki 22.36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch