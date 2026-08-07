Hochiki: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hochiki lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.070 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3.31 Prozent auf 149.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch