Hochdorf vollzieht Verkauf seines operativem Geschäft

Hochdorf (awp) - Der Verkauf des operativen Geschäfts des Innerschweizer Milchverarbeiters Hochdorf ist unter Dach. Die bisherige Muttergesellschaft HOCN AG habe den Verkauf der Tochtergesellschaft Hochdorf Swiss Nutrition (HSN) an die schweizerisch-britische AS Equity Partners vollzogen, teilte sie am Dienstag mit.

Der Verkauf der HSN, in welcher das operative Geschäft des Milchverarbeiters zusammengefasst wurde, erfolgte laut der Mitteilung unter Zustimmung des Bankenkonsortiums, des zuständigen Gerichts und des Sachwalters. Die Aktionärinnen und Aktionäre der HOCN hatten dem Verkauf an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. September 2024 zugestimmt.

Die HSN werde unter der neuen Eigentümerschaft auf der Basis der aktuellen Strategie und mit dem bestehenden Management unter Führung von CEO Ralph Siegl weitergeführt, schreibt HOCN. So würden die Geschäftstätigkeiten, insbesondere im Bereich Infant Nutrition, weiter ausgebaut und die "bedeutende Rolle" der HSN in der Schweizer Milchindustrie gesichert. "Hochdorf bleibt ihrer Kundschaft und ihren Lieferanten eine verlässliche Partnerin", heisst es in der Mitteilung.

Die bisherige Muttergesellschaft HOCN AG verbleibt derweil in provisorischer Nachlassstundung. Im Rahmen des laufenden Nachlassverfahrens würden die namentlich bekannten Gläubiger zu gegebener Zeit in Abstimmung mit dem Sachwalter informiert. Mit dem Vollzug der Transaktion ist Thierry Philardeau aus dem Verwaltungsrat der HOCN ausgeschieden, wie es weiter heisst.

