Hochdorf: Leiter des Geschäftsbereichs Baby Care tritt per Ende März 2020 ab

Bei dem in einer Restrukturierung steckenden Milchverarbeiter Hochdorf tritt der Leiter des Geschäftsbereichs Baby Care, Frank Hoogland, per Ende März 2020 ab. Hoogland verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, teilte Hochdorf am Dienstag mit.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung bedauern in der Mitteilung seinen Abgang und danken ihm für seinen Einsatz. Hoogland hatte die Führung des Geschäftsbereichs Baby Care Anfang 2017 übernommen. Zuvor leitete er während etwas mehr als einem Jahr den Bereich "Global Marketing & Sales". Hochdorf hatte im August einen hohen Halbjahresverlust bekanntgegeben. Das Unternehmen will sich nun im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung künftig auf das wachstumsstarke Geschäft mit Babynahrung konzentrieren Für das 2016 übernommene Unternehmen Pharmalys, das unter den Marken Primalac und Swisslac in über 40 Ländern Babynahrung und Cerealien vertreibt, wurde die Prüfung "aller strategischen Optionen" angekündigt. tp/tt Hochdorf (awp)

Bildquelle: Keystone,keystone,HOCHDORF Holding AG