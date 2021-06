HOCHDORF hat Zinszahlung für Hybrid-Anleihe verschoben

Die Zahlung hätte am vergangenen Montag (21.6.) erfolgen sollen, wobei die Verschiebung der Zahlung von HOCHDORF lediglich via eine Offizielle Mitteilung der Schweizer Börse SIX am 15. Juni angekündigt worden war.

Das Finanzportal "The Market" hat am Freitagnachmittag zuerst darüber berichtet. Über die genauen Gründe wollte sich HOCHDORF gegenüber der Nachrichtenagentur AWP nicht äussern. Sprecher Christoph Hug meinte dazu in einem Statement lediglich: "Wie im Geschäftsbericht 2020 erwähnt, gilt es im Geschäftsjahr 2021 den eingeschlagenen Weg der finanziellen Gesundung weiterzuführen. Die Zinszahlung wurde vor dem Hintergrund ausgesetzt, weil auch die Aktionäre in den letzten drei Jahren keine Dividende erhalten haben. Der Zeitpunkt für die Coupon-Zahlung wurde noch nicht festgelegt."

Zur Veröffentlichung via SIX-Mitteilung meinte er: Wie im Prospekt dargelegt, habe man fristgerecht den Principal Paying Agent UBS über die Aussetzung der Zahlung informiert. Es handle sich dabei um eine im Markt bekannte Möglichkeit, dass die Zinszahlung aufgeschoben werden könne. Entsprechend habe Hochdorf auf eine Medienmitteilung verzichten können.

uh/pre

Hochdorf (awp)