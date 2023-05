Hochdorf-Aktie: Sandra Keller wird neue Verkaufsleiterin bei Bimbosan

Für die Babymilchmarke Bimbosan soll Sandra Keller Verkaufsleiterin für die Schweiz werden.

Sie habe bereits per 1. Mai ihren Vorgänger Paul Mazenauer ersetzt, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag. Als Verkaufsleiterin für Bimbosan Schweiz werde sie auch "Head of Infant Nutrition Switzerland" sein. 2018 hatte Hochdorf Bimbosan übernommen, seit 1932 eine "Schweizer Qualitätsmarke" für Babynahrung.

Keller war den Angaben zufolge in der Vergangenheit bei Nutricia Milupa, Teil der Danone-Gruppe, tätig. Dort sei sie unter anderem für den Vertrieb der Säuglingsnahrungsmarken Aptamil und Milupa verantwortlich gewesen.

Hochdorf (awp)