Hochdorf-Aktie nach positiven Nachrichten über 5 Prozent im Plus

Hochdorf (awp) - Nachdem Hochdorf am Mittwochabend bekannt gegeben hatte, operativ wieder schwarze Zahlen zu schreiben, machten die Aktien des finanziell angeschlagenen Milchverarbeiters an der Börse einen Kurssprung. Um 10.55 Uhr notierten die Anteilscheine 3,7 Prozent im Plus bei 63,90 Franken, nachdem zuvor Kurse bis 5,4 Prozent über dem Vorabendwert registriert worden waren. Der SPI lag derweil 0,2 Prozent höher.

Wie Hochdorf am Mittwochabend mitteilte, zeichne sich auf der Stufe Betriebsgewinn (EBIT) für das erste Halbjahr 2020 ein knapp positives Resultat ab. Im ersten Semester 2019 hatte das Unternehmen dort noch einen Verlust von 52,4 Millionen Franken geschrieben.

Ferner bestätigte Hochdorf, dass die mit den kreditgebenden Banken ausgehandelten Kreditbedingungen (Covenants) per Ende Juni 2020 eingehalten wurden. Diese sähen ein positives Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor. Auch diese Zahl hatte im Vorjahressemester mit minus 39,4 Millionen Franken noch im tiefroten Bereich gelegen. Details zum Halbjahresergebnis veröffentlicht Hochdorf am 17. August.

Hochdorf kämpft seit längerem mit verschiedenen Problemen. Daher wurden Beteiligungen verkauft und verlustbringende Tochterfirmen geschlossen. Neu konzentriert sich das Unternehmen auf das Geschäft mit Babynahrung.

pre/jr/kw