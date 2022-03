HOCHDORF-Aktie mit Kurssprung: HOCHDORF schreibt 2021 wieder schwarze Zahlen - Reduzierung des CO2-Ausstoss

Umsatzmässig blieb das Unternehmen allerdings hinter dem Vorjahr. Und auch das Betriebsergebnis ist wegen schlechter Geschäfte im Bereich der Babynahrung negativ.

HOCHDORF erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 303,5 Millionen Franken, wie die Gesellschaft am Montag mitteilte. Das sind 0,9 Prozent weniger als im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis (EBITDA) lag mit CHF 24,7 Millionen Franken um fast 80 Prozent über dem Vorjahr und der EBIT war mit 6,5 Millionen nach einem Vorjahresverlust von fast 70 Millionen wieder positiv. Dieses Resultat wurde allerdings durch Sonderfaktoren beeinflusst: So habe der Verkauf des Areals in HOCHDORF und Welschenrohr zu einem Gewinn von knapp 40 Millionen geführt. Gleichzeitig musste das Unternehmen durch die Produktionsverlagerung nach Sulgen einmalige Rückstellungen von rund 14 Millionen tätigen.

Bereinigt um diese Effekte gab es einen operativen Verlust auf Stufe EBIT von 16,9 Millionen. Unter dem Strich resultierte auch dank einer Veräusserung ein Gewinn von 2,5 Millionen, nachdem in der Vorjahresperiode noch ein Verlust von über 70 Millionen verbucht worden war.

Coronapandemie verlangsamt

Vor allem im Bereich Baby Care, also dem Geschäft mit Babynahrung, hätten die Coronapandemie und die damit verbundenen Restriktionen nach wie vor die operative Entwicklung beeinträchtigt, schreibt die Gesellschaft. Besonders im zweiten Halbjahr hätten Projektverschiebungen durch die weltweit angespannte Logistiksituation zu Lieferverzögerungen und Umsatzeinbussen geführt.

Auch habe es durch das geänderte Konsumverhalten und die veränderte Nachfrage nach Milchprodukten während der Pandemie deutliche Preissteigerungen beim Rohstoff Milch gegeben. Ab Frühsommer folgten dann weitere Kostenerhöhungen bei anderen wichtigen Rohstoffen für die Herstellung von Babynahrung.

Wegen des starken Wettbewerbs sei es HOCHDORF bislang nicht gelungen, diese Preissteigerungen vollumfänglich auf die Kunden abzuwälzen. Das habe das Betriebsergebnis entsprechend negativ beeinträchtigt.

Kein Ausblick

Für das Gesamtjahr 2022 gibt sich HOCHDORF im Moment bedeckt. Der genaue Bestellungseingang lasse sich nicht genau abschätzen, da Projekte teilweise verschoben oder verzögert würden. Nun nutze man diese Situation allerdings zur Sortimentsbereinigung, um die Profitabilität zu verbessern. Das soll noch im ersten Halbjahr 2022 geschehen. Bei der Präsentation der Halbjahresergebnisse im Sommer folge dann auch ein Ausblick für das Gesamtjahr, heisst es.

Zudem gab HOCHDORF eine neue Partnerschaft mit Emmi bekannt. Diesen März hätten die beiden Milchverarbeiter vereinbart, im Bereich Spezialitätenpulver sowohl auf Milchbasis als auch für vegane Produkte zusammenzuarbeiten. HOCHDORF soll für Emmi Halbfabrikate und Fertigprodukte mit speziellen Anforderungen in Pulverform herstellen.

HOCHDORF will eigenen CO2-Ausstoss bis 2030 deutlich reduzieren

Der Milchverarbeiter HOCHDORF will seine CO2-Emissionen bis 2022 pro Tonne produzierte Produkte um 25 Prozent reduzieren. Lag der Fokus bisher auf den betrieblichen Emissionen, sollen neu zudem auch Lieferanten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, wie aus dem Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens vom Montag hervorgeht.

Bis 2030 sollen zudem alle Baby-Milch- und -Getreidenahrungen der Marke Bimbosan klimaneutral sein. Um diese Ziele zu erreichen, soll unter anderem verstärkt Biogas zum Einsatz kommen, heisst es.

Um die indirekten Emissionen (Scope 2) zu senken, prüft HOCHDORF ausserdem die Nutzung von Photovoltaikanlagen auf der Dach- und Fassadenfläche am Standort Sulgen. Zudem will das Management vermehrt grüne Energie einkaufen. Bislang kommt in Sulgen nur Atomstrom zum Einsatz, der Strommix in Hochdorf ist nicht definiert.

Bei HOCHDORF spielen Nachhaltigkeitskriterien bei der Lieferantenauswahl gemäss dem Bericht derzeit eine eher untergeordnete Rolle. Das soll sich nun allerdings ändern: Auch die Lieferanten von HOCHDORF müssen künftig Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Sie sollen als entscheidungsrelevante Kriterien in die Lieferantenevaluation einfliessen. Dadurch will HOCHDORF erreichen, dass künftig der CO2-Fussabdruck über alle Stufen (Scope 1, 2 und 3) gemessen werden kann.

Palmölfrei bei Eigenmarken

Zudem will HOCHDORF bis 2030 seine Markenprodukte nur noch palmölfrei herstellen und bei der Produktion von Fremdmarken soll das eingesetzte Palmöl mindestens die Anforderungen des Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), einer durch den WWF ins Leben gerufenen Zertifizierung, erfüllen. Die Marke Bimbosan wird bereits komplett palmölfrei hergestellt, heisst es.

Weiter will das Unternehmen bei seinen Verpackungen Veränderungen anstossen. So sollen die Konsumentenverpackungen bis 2030 vollständig rezyklierfähig sein. Ausserdem soll ein "First time right"-Wert (auf Anhieb korrekte Produktion) von mehr als 98 Prozent erzielt werden. Dadurch sollen Fehlproduktionen und Verschwendung vermieden werden.

Weitere Veränderungen strebt das Unternehmen auch beim Wasser an. Der Wasserverbrauch pro Tonne produziertem verkaufsfähigen Produkt soll bis 2030 gegenüber dem Basisjahr 2020 um 30 Prozent sinken, dies unter anderem durch Mehrfachnutzung des Wassers.

Die HOCHDORF-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 7,40 Prozent auf 41,35 Franken.

tv/rw

Hochdorf (awp)