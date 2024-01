HOCHDORF Aktie News: HOCHDORF verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHDORF nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 04:28 Uhr 1,6 Prozent auf 12,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 14'817 Punkten notiert. Im Tief verlor die HOCHDORF-Aktie bis auf 12,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 12,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'058 HOCHDORF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 29,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.08.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHDORF-Aktie 133,87 Prozent zulegen. Am 30.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHDORF-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.03.2025.

Redaktion finanzen.ch