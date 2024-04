HOCHDORF Aktie News: HOCHDORF am Mittag stark gefragt

Die HOCHDORF-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 128,6 Prozent im Plus bei 3,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 15'116 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die HOCHDORF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,25 CHF aus. Bei 1,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 30'038 HOCHDORF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 31.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHDORF-Aktie 806,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 1,23 CHF. Der aktuelle Kurs der HOCHDORF-Aktie ist somit 61,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je HOCHDORF-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.08.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von HOCHDORF rechnen Experten am 20.08.2025.

Laut Analysten dürfte HOCHDORF im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,020 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch