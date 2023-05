HOCHDORF Aktie News: HOCHDORF am Mittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 19,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 15'066 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der HOCHDORF-Aktie ging bis auf 19,90 CHF. Bei 20,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHDORF-Aktien beläuft sich auf 71 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.06.2022 bei 41,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 106,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2023 bei 18,75 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHDORF-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 16.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von HOCHDORF rechnen Experten am 14.08.2024.

Redaktion finanzen.ch