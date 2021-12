HOCHDORF Aktie News: HOCHDORF gibt nach

Die HOCHDORF-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2.1 Prozent auf 40.15 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'523 Punkten notiert. Die HOCHDORF-Aktie sank bis auf 40.15 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 41.00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 815 HOCHDORF-Aktien.

Experten taxieren den HOCHDORF-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0.160 CHF je Aktie.

Die HOCHDORF Holding AG ist eines der führenden Nahrungsmittelunternehmen der Schweiz. Die Geschäftsbereiche sind in Dairy Ingredients, Baby Care und Cereals & Ingredients strukturiert. Zur Unternehmensgruppe gehören die HOCHDORF Swiss Nutrition AG und die Marbacher ÖlmühleGmbH. Mit der Mehrheitsbeteiligung an der Pharmalys Laboratories SA, der Pharmalys Tunisia SA und der Pharmalys Africa Sarl stärkt der Konzern seine Divison Baby Care. Im Weiteren ist der Konzern an der HOCHDORF South Africa Ltd, der Ostmilch Handels GmbH und der Uckermärker Milch GmbH beteiligt. Hochdorf Produkte werden aus natürlichen Rohstoffen wie Milch, Ölsaaten und Weizenkeimen gewonnen und in über 90 Ländern weltweit verkauft. Die Produktpalette beinhaltet unter anderem Milchpulver, Molkenpulver, Fettpulver, Kondensmilch, Rahm, Mama-, Baby-, Kleinkinder- und Juniornahrung wie auch Weizenkeimprodukte, Stärkungsgetränke und Dessert- und Glacépulver. Zum Kundenkreis zählen die Lebensmittelindustrie, die Backwarenindustrie, die Gastronomie und der Gross- und Detailhandel.

Redaktion finanzen.net