HOCHDORF Aktie News: HOCHDORF gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Um 12:28 Uhr ging es für das HOCHDORF-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 22,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 14'239 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die HOCHDORF-Aktie bis auf 22,40 CHF. Bei 22,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der HOCHDORF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2 Stück gehandelt.

Bei 29,90 CHF markierte der Titel am 22.10.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 33,48 Prozent Plus fehlen der HOCHDORF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 18,75 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHDORF-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte HOCHDORF am 21.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.03.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.ch