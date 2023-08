HOCHDORF Aktie News: HOCHDORF am Nachmittag auf Höhenflug

Um 04:28 Uhr wies die HOCHDORF-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 26,20 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 14'560 Punkten notiert. Die HOCHDORF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 25,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'966 HOCHDORF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2022 bei 38,00 CHF. Der derzeitige Kurs der HOCHDORF-Aktie liegt somit 31,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,75 CHF ab. Mit Abgaben von 28,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von HOCHDORF wird am 11.03.2024 gerechnet.

Redaktion finanzen.ch