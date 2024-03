HOCHDORF Aktie News: HOCHDORF am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die HOCHDORF-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 9,75 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 15'381 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die HOCHDORF-Aktie bei 9,75 CHF. Bei 9,75 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHDORF-Aktien beläuft sich auf 70 Stück.

Am 31.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HOCHDORF-Aktie derzeit noch 197,44 Prozent Luft nach oben. Am 25.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,75 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHDORF-Aktie 0,00 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass HOCHDORF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHDORF 0,000 CHF aus.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.08.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der HOCHDORF-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 20.08.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,020 CHF je HOCHDORF-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch