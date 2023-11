HOCHDORF Aktie News: HOCHDORF am Donnerstagmittag höher

Das Papier von HOCHDORF konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 18,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 14'199 Punkten steht. Bei 18,60 CHF markierte die HOCHDORF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 609 HOCHDORF-Aktien.

Am 30.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 55,91 Prozent Plus fehlen der HOCHDORF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,30 CHF ab. Der aktuelle Kurs der HOCHDORF-Aktie ist somit 6,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Redaktion finanzen.ch