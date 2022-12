HOCHDORF Aktie News: HOCHDORF tendiert am Nachmittag nordwärts

Die HOCHDORF-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 21,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 13'766 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die HOCHDORF-Aktie bis auf 21,70 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 315 HOCHDORF-Aktien umgesetzt.

Am 13.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von HOCHDORF veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von HOCHDORF rechnen Experten am 11.03.2024.

Redaktion finanzen.ch