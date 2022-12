HOCHDORF Aktie News: HOCHDORF macht am Dienstagmittag Boden gut

Die HOCHDORF-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 22,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 13'671 Punkten liegt. Die HOCHDORF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,70 CHF aus. Bei 22,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18 HOCHDORF-Aktien.

Am 13.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von HOCHDORF veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 11.03.2024.

Redaktion finanzen.ch