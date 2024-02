HOCHDORF Aktie News: HOCHDORF tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die HOCHDORF-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 13,10 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 14'598 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die HOCHDORF-Aktie bei 13,10 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 13,10 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5 HOCHDORF-Aktien.

Bei 29,00 CHF erreichte der Titel am 31.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 121,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 12,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHDORF-Aktie derzeit noch 5,34 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für HOCHDORF-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von HOCHDORF wird am 21.03.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von HOCHDORF rechnen Experten am 20.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,730 CHF je HOCHDORF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch