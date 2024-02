HOCHDORF Aktie News: HOCHDORF am Mittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von HOCHDORF gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 13,10 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'654 Punkten steht. In der Spitze büsste die HOCHDORF-Aktie bis auf 13,10 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 13,10 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5 HOCHDORF-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2023 auf bis zu 29,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HOCHDORF-Aktie derzeit noch 121,37 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 12,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,34 Prozent.

Im Jahr 2022 erhielten HOCHDORF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.03.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,730 CHF je HOCHDORF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch