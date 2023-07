HOCHDORF Aktie News: HOCHDORF zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Um 04:28 Uhr wies die HOCHDORF-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 20,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 14'444 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die HOCHDORF-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,00 CHF an. Bei 19,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 2'182 HOCHDORF-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2022 markierte das Papier bei 38,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HOCHDORF-Aktie ist somit 90,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,75 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,25 Prozent.

Am 16.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der HOCHDORF-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Redaktion finanzen.ch