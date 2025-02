HOCHDORF Aktie News: HOCHDORF am Nachmittag schwächer

Der HOCHDORF-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 04:28 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 0,420 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'552 Punkten steht. Die HOCHDORF-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,320 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,490 CHF. Bisher wurden via SIX SX 46'248 HOCHDORF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,200 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4.709,524 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHDORF-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.08.2024 auf bis zu 0,190 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,762 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte HOCHDORF am 20.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von HOCHDORF.

Redaktion finanzen.ch