HOCHDORF-Aktie: HOCN will sich mit Anträgen der Aktionäre Detweiler/Greber an ordentlicher GV befassen

Er erachtet den Einberufungsantrag auf eine Generalversammlung als formell gültig.

Der als aktivistischer Investor bekannte Gregor Greber hält zusammen mit Christopher Detweiler neuerdings 13,1 Prozent am Unternehmen, wie kürzlich bekannt wurde. Die neuen Grossaktionäre haben die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung beantragt. Sie wollen unter anderem, dass der Beschluss zur Dekotierung der Aktie aufgehoben wird.

Dieser und die weiteren Anträge sollen nun an der ordentlichen Generalversammlung vom 23. April 2025 behandelt werden, wie die HOCN AG am Montag mitteilte. Die frühere Muttergesellschaft des Innerschweizer Milchverarbeiters HOCHDORF befindet sich seit Anfang März in definitiver Nachlassstundung.

Greber und Detweiler wollen weiter in den Verwaltungsrat einziehen und ausserdem Andreas Leutenegger zum Präsidenten wählen lassen. Derweil sollen aus dem aktuell dreiköpfigen Verwaltungsrat Jürg Oleas und Jean-Philippe Rochat abberufen werden. Demnach verbliebe einzig Andreas Herzog als Bisheriger im Gremium.

Ausserdem soll die GV eine Kapitalerhöhung von maximal 150 Millionen Franken genehmigen und die Statutenbestimmung aufheben, wonach der Verwaltungsrat einen Erwerber von Namenaktien als Vollaktionär ablehnen kann, soweit die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien der Gesellschaft 15 Prozent überschreitet.

Hochdorf wird derzeit an der Börse nur noch sehr tief bewertet. Es handelt sich dabei nur noch um eine "Firmenhülle". Das Kerngeschäft, zu dem insbesondere Säuglingsmilchpulver zählt, wurde im letzten Dezember an die schweizerisch-britische AS Equity Partners verkauft.

