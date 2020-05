HOCHDORF-Aktie freundlich: HOCHDORF schliesst drei verlustbringende Tochterfirmen

Der Milchverarbeiter Hochdorf setzt die Restrukturierung fort.

Drei kleinere Tochtergesellschaften, die in den roten Zahlen stecken, werden geschlossen.

Man habe keine Käufer für die deutsche Zifru Trockenprodukte sowie die zwei Snapz-Foods-Gesellschaften in der Schweiz und den USA gefunden, welcher die Firmen zu akzeptablen Konditionen haben übernehmen wollen, teilte der angeschlagene Milchverarbeiter am Mittwoch in einem Communiqué mit. Diese drei Tochtergesellschaften werden deshalb aufgelöst.

Bei Zifru seien knapp 30 Mitarbeiter von der Schliessung betroffen, sagte HOCHDORF-Sprecher Christoph Hug auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Die beiden Snapz-Gesellschaften seien bereits inaktiv und hätten keine Angestellten mehr.

Dagegen bleibt die Marbacher Ölmühle GmbH Teil des HOCHDORF-Konzerns, obwohl auch sie auf der Verkaufsliste gestanden hatte. Für sie habe man ebenfalls bisher keinen Käufer gefunden, hiess es. Aber: "Bei diesem Unternehmen führten verschiedene Restrukturierungsschritte dazu, dass für das laufende Geschäftsjahr ein knapp positives Resultat erwartet wird."

Die HOCHDORF-Gruppe hatte am 8. Juli 2019 die Aufgabe des Geschäftsbereichs Cereals & Ingredients bekanntgegeben, dem die vier oben genannten Tochterfirmen angehören. Dieser Geschäftsbereich hätte ursprünglich als milchunabhängiges Standbein aufgebaut werden sollen, werde aber mangels kritischer Grösse und Skalierbarkeit aufgegeben, hiess es damals.

Die HOCHDORF-Aktie konnte zuletzt an der SIX um 0,15 Prozent auf 66,60 Franken zulegen.

jb/ys

Hochdorf (awp)