Hochdorf-Aktie: Bei Hochdorf kündigt kommt es zu Wechsel im Verwaltungsrat - Keine Zinszahlung für Hybrid-Anleihe

Der seit vier Jahren amtierende Martin Bühlmann tritt an der Generalversammlung vom 10. Mai nicht mehr zur Wiederwahl an, wie das Unternehmen am Donnerstag zusammen mit den Jahreszahlen mitteilte.

An seiner Stelle sollen gleich zwei neue Verwaltungsräte dem Gremium beitreten: Marjan Skotnicki-Hoogland und Thierry Philardeau, die gemäss der Mitteilung beide ausgewiesene Branchenerfahrung haben.

Die Niederländerin Skotnicki-Hoogland war von 2018 bis 2022 Vice President bei Chilled McCain Europe sowie Managing Director bei CelaVita. Davor führte sie die Firma FrieslandCampina Riedel und war bis dahin während 20 Jahren in verschiedenen Führungspositionen für Nestlé Infant Nutrition in den Niederlanden und Zentraleuropa tätig.

Der Franzose Philardeau trat gemäss den Angaben erst kürzlich nach mehr als 36 Jahren bei Nestlé aus dem Unternehmens aus. Dort war er als Leiter der strategischen Geschäftseinheit Ernährung für die Entwicklung der globalen Geschäftsstrategie und die internationale Führung der Säuglingsnahrungsmarken von Nestlé zuständig. Zudem sei er auch über fünf Jahre lang Vorstandsmitglied des Internationalen Milchwirtschaftsverbandes gewesen.

Hochdorf setzt Zinszahlung für Hybrid-Anleihe weiter aus

Der sich in einem tiefgreifenden Konzernumbau befindende Milch-Verarbeiter Hochdorf zahlt für ein weiteres Jahr keinen Zins für seine ausstehende Hybrid-Anleihe über nominal 125 Millionen Franken. Zudem wird sie am kommenden 21. Juni, dem ersten Call-Date, auch nicht zurückbezahlt.

Dann steigt allerdings der Zinscoupon von bislang 2,5 auf 5,0 Prozent. Dazu kommt die durch den Prinzipal berechnete anwendbare mittlere Fünfjahres-Swap-Rate, die zurzeit 1,96 Prozent betragen würde, wie es weiter heisst.

Weiter teilte Hochdorf mit, dass die kurz- und mittelfristige Finanzierung dank Fortführung des bestehenden Konsortialkredites durch das bisherige Bankenkonsortium gesichert sei. Dieser werde mit einer Laufzeit von zwei Jahren weitergeführt. Geplant sei, dass Verwaltungsrat und Geschäftsleitung die verbindliche Finanzierungsbestätigung in den nächsten Wochen zusammen mit den Banken finalisieren und unterzeichnen.

Hochdorf schreibt 2022 erneut Verlust

Der Milchverarbeiter Hochdorf hat im Jahr 2022 erneut einen Verlust eingefahren, nachdem sich das Unternehmen im Vorjahr dank Sondereffekten noch hatte in die schwarzen Zahlen retten können. Doch der Verlust fällt weniger hoch aus als noch 2020 und 2019. Und für das laufende Jahr will das Unternehmen zumindest auf betrieblicher Stufe wieder einen Gewinn schreiben.

Hochdorf erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 292,1 Millionen Franken, was einem Minus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Höhere Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten sowie Währungsschwankungen hätten die Ergebnisse im Berichtsjahr belastet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Vor allem im ersten Halbjahr konnten die höheren Kosten nicht vollständig auf die Kunden abgewälzt werden, weshalb Hochdorf im ersten Semester ein negatives Betriebsergebnis (EBIT) von knapp 16 Millionen auswies. Die eingeleiteten Vertrags- und Preisanpassungen hätten dann aber "schrittweise positive Wirkung" gezeigt, sodass das Minus im zweiten Halbjahr mit 4,2 Millionen wie zuvor angekündigt deutlich unter 7 Millionen lag. Somit resultierte im Gesamtjahr auf betrieblicher Stufe (EBIT) ein Minus von 20,1 Millionen.

Im Vorjahr Sondereffekte

Unter dem Strich ergab sich ein Konzernverlust von 15,8 Millionen Franken. Im Vorjahr war wegen Sondereffekten noch ein kleines Plus von 2,6 Millionen Franken verzeichnet worden. 2020 und 2019 war das Loch in der Kasse mit über 70 Millionen bzw. über 270 Millionen Franken jedoch noch deutlich grösser gewesen.

Die Verschuldungssituation des Unternehmens hat sich damit aber erneut verschlechtert. Die Nettoverschuldung erhöhte sich laut der Mitteilung auf 56,8 von 32,7 Millionen im Vorjahr. Der operative Cashflow betrug -19,6 Millionen Franken, der Free Cashflow war mit 21,6 Millionen ebenfalls negativ.

Wegen des deutlich negativen Unternehmensergebnisses beantragt der Verwaltungsrat an der Generalversammlung vom 10. Mai, auf eine Dividende zu verzichten. Für das laufende Jahr will Hochdorf allerdings zumindest auf Stufe EBITDA wieder einen Gewinn erzielen. Seit Jahresbeginn zeige sich eine breit abgestützte Sortimentsnachfrage - deshalb sei man zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen. Gleichzeitig arbeite man darauf hin, eine langfristige Finanzierungslösung zu finden.

Hochdorf (awp)