Hobonichi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hobonichi äusserte sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10.31 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -31.100 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2.69 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.81 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 350.89 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 193.15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23.56 Prozent auf 10.72 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch