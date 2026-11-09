HOB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HOB hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 64.54 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -70.750 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 354.6 Millionen JPY – ein Plus von 12.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOB 315.4 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch