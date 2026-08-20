HOB Biotech Group A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HOB Biotech Group A hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.27 CNY. Im letzten Jahr hatte HOB Biotech Group A einen Gewinn von 0.160 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 116.9 Millionen CNY – ein Plus von 4.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOB Biotech Group A 112.1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch