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20.08.2026 06:37:00
HOB Biotech Group A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
HOB Biotech Group A hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0.27 CNY. Im letzten Jahr hatte HOB Biotech Group A einen Gewinn von 0.160 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 116.9 Millionen CNY – ein Plus von 4.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOB Biotech Group A 112.1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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