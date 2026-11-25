HNR Acquisition hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HNR Acquisition 0.100 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch