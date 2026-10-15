HNR Acquisition gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HNR Acquisition veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.11 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HNR Acquisition ebenfalls 0.110 USD je Aktie eingebüsst.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.15 Prozent auf 4.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch