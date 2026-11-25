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25.11.2026 06:37:00
HNR Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
HNR Acquisition hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HNR Acquisition ein EPS von 0.100 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HNR Acquisition einen Umsatz von 4.6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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