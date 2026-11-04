HNI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HNI lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HNI ein EPS von 0.880 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 132.95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.59 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 683.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch