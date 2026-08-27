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27.08.2026 06:37:00
HMT (Xiamen) New Technical Materials: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
HMT (Xiamen) New Technical Materials liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HMT (Xiamen) New Technical Materials die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.04 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.170 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat HMT (Xiamen) New Technical Materials im vergangenen Quartal 579.6 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HMT (Xiamen) New Technical Materials 571.7 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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