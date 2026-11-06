HMH A präsentierte Quartalsergebnisse

HMH A hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.11 USD, nach 0.370 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21.22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 217.2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 171.1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch