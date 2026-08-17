Hmcomm stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hmcomm hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Hmcomm vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.79 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3.500 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Hmcomm mit einem Umsatz von insgesamt 292.2 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 209.7 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 39.37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch