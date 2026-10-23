HMC INVESTMENT SECURITIES informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HMC INVESTMENT SECURITIES hat am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 248.33 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 198.00 KRW erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 372.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 720.28 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 152.56 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch