HLS Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HLS Therapeutics stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.04 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 20.3 Millionen CAD gegenüber 19.6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch