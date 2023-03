HLEE-Aktie unter Druck: Rücktritt im Verwaltungsrat von Highlight Event and Entertainment

Rolf Elgeti trete per sofort aus persönlichen Gründen aus dem Gremium zurück, teilte die Highlight Event and Entertainment AG am Montagabend mit.

Der Verwaltungsrat nehme den Rücktritt mit Bedauern zur Kenntnis und danke Elgeti für die langjährige wertvolle Zusammenarbeit.

Die HLEE-Aktie verliert am Dienstag an der SIX zeitweise 0,67 Prozent auf 14,90 Franken.

ys/

Pratteln (awp)