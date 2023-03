HLEE-Aktie mit Kurssprung: SIX-Regulation eröffnet Untersuchung gegen Highlight Event and Entertainment

Es gehe um eine mögliche Verletzung der Vorschriften zur Ad hoc-Publizität im Zusammenhang mit der Bekanntgabe von kursrelevanten Tatsachen, so die SIX Exchange Regulation (SER) am Freitag.

Es hätten sich genügend Anhaltspunkte für die mögliche Verletzung von Regularien durch Highlight ergeben, hiess es in dem Communiqué. Weitere Auskünfte über das laufende Verfahren würden nicht erteilt. Über den Ausgang des Verfahrens werde die SER informieren.

Im Schweizer Handel geht es für die HLEE-Aktie zeitweise um 7,97 Prozent nach oben auf 14,90 Franken.

Zürich (awp)