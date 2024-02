HLEE-Aktie: HLEE-Tochter Sport1 Media verkauft Hälfte der Sport1-Anteile

Die Beteiligung geht an die türkische Medien- und Unterhaltungsgruppe Acunmedya, die 30 Millionen Euro dafür bezahlt, wie es am Freitag in einer Mitteilung hiess.

Im Zusammenhang mit der Transaktion vereinbarten die beiden Parteien eine Kooperation. Acunmedya habe sich verpflichtet, die internationalen Entertainment- und Sportunterhaltungsprogramme für den Sportsender Sport1 zu produzieren. Noch unterliege der Vollzug der Transaktion aber medien- und kartellrechtlichen Zustimmungsvorbehalten, so die Mitteilung weiter.

Mehrheitsaktionärin der Highlight Communications AG ist die an der Schweizer Börse SIX kotierte Highlight Event and Entertainment (HLEE). HLEE werde die Sport1 GmbH auch in Zukunft in der Rechnungslegung vollkonsolidieren, hiess es.

Pratteln (awp)