HLEE-Aktie: HLEE-Tochter Sport1 Media verkauft die Hälfte seiner Sport1 GmbH-Anteile

Nun sei der Verkauf erfolgt, teilte Highlight am Freitagabend mit. Die Beteiligung geht an die türkische Medien- und Unterhaltungsgruppe Acunmedya, die 30 Millionen Euro dafür bezahlt.

Im Rahmen des Closings hätten beide Partner vereinbart, dass es nur noch einen Geschäftsführer bei der Sport1 GmbH geben wird, hiess es weiter. Bisher waren Matthias Kirschenhofer und Robin Seckler zusätzlich zu ihrer Rolle als Co-CEOs der

Sport1 Medien AG Geschäftsführer der Sport1 GmbH. Von nun an amtet Kirschenhofer als alleiniger Geschäftsführer der Sport1 GmbH. Derweil werde Seckler gemeinsam mit Kirschenhofer weiter als Co-CEO der Sport1 Medien AG tätig sein.

Im Zusammenhang mit der Transaktion vereinbarten Sport1 und Acunmedya wie bereits im Februar angekündigt eine Kooperation. Acunmedya hat sich verpflichtet, die internationalen Entertainment- und Sportunterhaltungsprogramme für den Sportsender Sport1 zu produzieren.

Mehrheitsaktionärin der Highlight Communications ist die an der Schweizer Börse SIX kotierte Highlight Event and Entertainment (HLEE) AG. HLEE werde die Sport1 GmbH auch in Zukunft in der Rechnungslegung vollkonsolidieren, hiess es.

Pratteln (awp)