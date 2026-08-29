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Highlight Event and Entertainment Aktie 358325 / CH0003583256

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Verlust verringert 29.08.2026 09:04:00

HLEE-Aktie: Highlight Event verbessert EBIT im ersten Halbjahr 2026

HLEE-Aktie: Highlight Event verbessert EBIT im ersten Halbjahr 2026

Highlight Event und Entertainment (HLEE) hat im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 127,4 Millionen Franken erzielt, nach 156,5 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum.

Highlight Event and Entertainment
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Der Rückgang von 19 Prozent ist laut der Unterhaltungsgesellschaft auf produktionsbedingte Faktoren sowie Fremdwährungseffekte zurückzuführen, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte.

Das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT verbesserte sich von minus 31,0 Millionen auf minus 15,3 Millionen Franken, was auf eingeleitete Kostensenkungsmassnahmen zurückgeführt wird. Der operative Konzernaufwand sank dabei um 48,3 Millionen auf 177,6 Millionen Franken.

Das Konzernperiodenergebnis verbesserte sich von minus 35,7 Millionen auf minus 21,2 Millionen Franken. Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet die in den Bereichen Sport und Unterhaltung tätige Gesellschaft höhere Umsatzerlöse, da die grösseren Kinostarts in diesem Zeitraum anstehen.

HLEE ist die Muttergesellschaft der in Deutschland kotierten Highlight Communications AG, die Film-, TV- und Sportrechtegruppe hält. Diese wird voll konsolidiert und ist die einzige operative Gesellschaft. Sie hat bereits am Nachmittag Zahlen veröffentlicht, die entsprechend mehr oder weniger identisch sind mit den HLEE-Zahlen.

uh/to

Pratteln (awp)

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Bildquelle: Who is Danny / Shutterstock.com
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