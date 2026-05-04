Highlight Event and Entertainment Aktie 358325 / CH0003583256
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bilanz im Blick
|
04.05.2026 11:15:00
HLEE-Aktie dennoch höher: Konzern rutscht tiefer in die roten Zahlen
Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat im Geschäftsjahr 2025 etwas mehr umgesetzt, ist aber deutlich tiefer in die roten Zahlen gerutscht.
Der Konzernumsatz stieg um 2,0 Prozent auf 412,1 Millionen Franken. Die Geschäftsentwicklung sei insgesamt zufriedenstellend gewesen, teilte die Unterhaltungsgesellschaft Highlight Event and Entertainment am Donnerstagabend mit.
Der Betriebsverlust weitete sich allerdings aufgrund von Wertberichtigungen und einmaligen Sondereffekten auf -248,2 Millionen Franken aus. Im Vorjahr waren es -13,6 Millionen gewesen.
Der Nettoverlust vervielfachte sich damit auf -259,5 Millionen. Vor einem Jahr hatte das Defizit 40,9 Millionen Franken betragen.
"Gut gefüllte Pipeline"
Für das Kinojahr 2026 verfügt die HLEE-Gruppe nach aktuellem Planungsstand über eine "gut gefüllte Pipeline" mit mindestens neun geplanten Filmstarts. Im Segment Sport und Event will das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte die UEFA dabei unterstützen, die Ligaphase in der UEFA Champions League und Europa League abzuschliessen. Gleichzeitig sollen die Portfolios der TEAM-Gruppe und von SPORT1 ausgebaut werden.
Das Management setze die beschlossenen Massnahmen zur Stärkung der Bilanz und zur weiteren Steigerung der Profitabilität weiterhin "mit höchster Priorität" um. Gleichzeitig warnt die Führung vor erhöhter Planungsunsicherheit durch Inflation, steigende Energiepreise und den Druck durch KI-generierte Inhalte auf die Medienbranche.
Die HLEE-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zwischenzeitlich 1,67 Prozent auf 6,10 Franken.
ls/ra
Pratteln (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Geschäftsbericht 2025: HLEE-Gruppe mit solidem Umsatz im Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
30.04.26
|Annual report 2025: HLEE Group Reports Solid Revenue for Fiscal Year 2025 (EQS Group)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
30.04.26
|SIX-Handel: SPI klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
29.04.26
|SIX-Handel So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Highlight Event and Entertainment AG
USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächelt -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schwächelt, während der deutsche Aktienmarkt die Woche mit einer ruhigen Tendenz eröffnet. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.